«Ялта 1945: уроки истории»: подведены итоги Международной научной конференции

При поддержке Министерства культуры Республики Крым в Ливадийском дворце-музее состоялась традиционная Международная научная конференция «Ялта 1945: уроки истории», посвященная встрече Большой тройки в Ялте в феврале 1945 года. Соорганизатором мероприятия выступил Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского.

В течение двух дней конференции прошла плодотворная и насыщенная программа. Заслушаны доклады по темам: история Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года, формирование и функционирование систем международных отношений. Пленарное заседание состоялось при участии профессоров А.Ю. Плотникова, С.В. Юрченко и В.Н. Барышникова. Секционные заседания прошли в очно-дистанционном формате. При участии Ялтинского отделения ДОСААФ, Ялтинского клуба исторической реконструкции (ЯКИР) и Ялтинской общественной организации ветеранов состоялись историческая реконструкция, торжественное возложение цветов к памятнику Большой тройки, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Помимо этого, презентована выставка «Хранить и защищать. Ясная Поляна в годы Великой Отечественной войны» из собрания Музея-заповедника Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (г. Тула). На открытии был зачитан приветственный адрес от министра культуры Республики Крым Татьяны Манежиной. Экспонируются предметы воинского обмундирования, солдатского быта, личные документы и письма, принадлежавшие советским воинам и солдатам армии противника, обнаруженные в ходе поисковых работ.

Также представлена экспозиция «Из истории советско-британских отношений», посвященная памяти старшего научного сотрудника музея Дмитрия Блинцова.

В завершение научной конференции профессор Наталия Таньшина представила гостям и участникам конференции монографию «Княгиня Ливен. Нетитулованная королева европейской дипломатии» об одной из главных и влиятельных теневых фигур европейской дипломатии первой половины XIX века.

Источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

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