Ялта: что с водой на Южном берегу Крыма

В Ялте начинают подавать воду населению по графику: включать ее будут днем и ограничивать ночью, чтобы перегружать систему. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

Система водоснабжения в Ялте и Алуште выстроена самотечная, но при отсутствии электроэнергии на канализационных очистных сооружениях предприятие вынуждено применять графики подачи воды, снижать давление и, соответственно, подавать ее для населения с ограничениями, — пояснил Новик.

Тем не менее, сценарий работы в таких условиях понятен, схема работы выстроена давно по всем регионам Крыма, и все для стабилизации ситуации, по его словам, делается ежедневно.

По городу Ялта – вчера мы отвезли большой генератор, достаточно мощный, на канализационную насосную станцию, который нам позволит уже с сегодняшнего дня рассмотреть и применить более щадящий режим по водоснабжению для ялтинцев. Ялта войдет в график. Это будет… дневной график подачи воды. Я уверен, что с сегодняшнего дня ситуация уже выстроится в лучшую сторону, – сказал Новик.

Он уточнил, что уже утром в четверг, 23 июля, вода должна пойти в дома ялтинцев, а по ночам пока будут действовать ограничения для пополнения резервуаров и перевода системы в щадящую работу.

В Алуште давление для подачи воды ночью также снижается, отметил он.

Это определенный режим экономии, в том числе… для того, чтобы отдыхало оборудование, дизель-генераторные установки, которые не рассчитаны на круглосуточную работу – это временный, резервный источник электроснабжения, – отметил Новик.

Тем не менее, уже сегодня «практически вся Алушта с водоснабжением 100% круглосуточно», добавил он.

На ночь мы немножко снижаемся, днем тоже, чтобы пополнить запасы и не сильно перегружать систему водоотведения. По канализации – работаем на генераторах, поэтому есть возможность подавать, в принципе, населению воду, – заключил директор предприятия.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 51