Ялта — десятая среди популярных направлений для отдыха компаниями в феврале

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха компаниями в феврале 2025 года. На первом месте Санкт-Петербург с 10% бронированиями. На втором месте Москва, а на третьем — Архыз (8% и 6% бронирований компаниями соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в феврале: