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Ялта - десятая среди популярных направлений для отдыха компаниями в феврале
фото: pxhere.com

Ялта — десятая среди популярных направлений для отдыха компаниями в феврале

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:06 13.02.2025

Отдых для маленькой или большой компании в феврале 2025 года — это отдых в больших городах или на зимних курортах. Когда люди едут спаянным коллективом — они практически всегда знают, чего хотят от отдыха и как им отдохнуть весело, без споров и других недоразумений. Куда же отправятся компании в феврале?
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4850 р. / 3 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 6236 р. / 2 ночи
  3. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 13048 р. / 3 ночи
  4. Сочи, Краснодарский край ― 4374 р./ 4 ночи
  5. Красная Поляна, Краснодарский край ― 11920 р. / 5 ночей
  6. Краснодар, Краснодарский край ― 3880 р. / 2 ночи
  7. Калининград, Калининградская область ― 4260 р. / 3 ночи
  8. Домбай, Карачаево-Черкесия ― 12477 р. / 4 ночи
  9. Казань, Татарстан ― 5192 р. / 2 ночи
  10. Ялта, Крым ― 4883 р. / 2 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ.РУ

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