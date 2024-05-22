Ялта, Феодосия и Алушта — в топе популярных направлений для летнего отдыха

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для поездок с июня по август 2024 года. На первом месте, естественно, Сочи с 24% всех летних бронирований, на втором Анапа, а на третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область (12% и 6% бронирований соответственно). Стоит отметить, что популярность северной столицы и окрестностей для летнего отдыха увеличилась на 20% по сравнению с прошлым летом, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для летнего отдыха:
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С тегами: Крым туристический