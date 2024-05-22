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Ялта, Феодосия и Алушта — в топе популярных направлений для летнего отдыха
фото: pikist.com

Ялта, Феодосия и Алушта — в топе популярных направлений для летнего отдыха

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:13 22.05.2024

Лета мы все с нетерпением ждем — и оно придет совсем скоро.  Вот еще десять дней — и оно наступит, хотя бы по календарю. А лето — это отпуска, поездки, приключения. Несмотря на самые трудные времена все стремятся отдыхать — количество броней, по данным ТВИЛ, увеличилось на 15%.  И это при том, что средняя стоимость ночи, в зависимости от направления, выросла на 13-15%. Куда же именно стоит поехать?

1. Сочи, Краснодарский край ― 4613 р. / 9 ночей*
2. Анапа, Краснодарский край ― 4228 р. /10 ночей
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4632 р. / 6 ночей
4. Геленджик, Краснодарский край ― 4866 р. / 9 ночей
5. Ялта, Крым ― 4701 р. /  9 ночей
6. Феодосия, Крым ― 3634 р. /  9 ночей
7. Гагра, Абхазия ― 4794 р. / 8 ночей
8. Алушта, Крым ― 4172 р. /  9 ночей
9. Ейск, Краснодарский край ― 3456 р. / 10 ночей
10. Кабардинка, Краснодарский край ― 4902 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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