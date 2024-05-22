Ялта, Феодосия и Алушта — в топе популярных направлений для летнего отдыха

Лета мы все с нетерпением ждем — и оно придет совсем скоро. Вот еще десять дней — и оно наступит, хотя бы по календарю. А лето — это отпуска, поездки, приключения. Несмотря на самые трудные времена все стремятся отдыхать — количество броней, по данным ТВИЛ, увеличилось на 15%. И это при том, что средняя стоимость ночи, в зависимости от направления, выросла на 13-15%. Куда же именно стоит поехать?