Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | Ялта: график обработки растений от вредителей и болезней на территориях МБУ «Зеленстрой»
актуально в республике
Ялта: график обработки растений от вредителей и болезней на территориях МБУ «Зеленстрой»

Ялта: график обработки растений от вредителей и болезней на территориях МБУ «Зеленстрой»

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 13:08 23.05.2024

Представлен график обработки растений от вредителей и болезней на территориях МБУ «Зеленстрой» с 27 мая по 2 июня:

27 — 28 мая 

1. Сквер Пионерский

2. Сквер по ул. Ломоносова

3. ул. Тольятти

4. ул. Чехова

5. Пушкинский бульвар

6. Бульвар Ломоносовский

7. Сквер по ул. Садовая, ул.Садовая

8. Сквер Некрасова

9. Гоголевский бульвар

10. Сквер у памятника В.И.Ленину

11. ул. Карла Маркса

12. Сквер Крымниипроект

13. Крымский бульвар

14. Сквер у Цирка (сквер Шевченко)

15. Сквер по ул. Кирова/ул. Щорса

16. Сквер Комсомольский

17. Сквер Юбилейный

18. Сквер у дома одежды

19. Сквер по ул. Карла Маркса

20. ул. Рузвельта

29 — 30 мая 

1. Приморский парк

2. Городской сад

3. Сквер Калинина

4. Парк Дарсан, Холм Славы

5. ул. Киевская

6. ул. Московская

7. Сквер у 9 школы

8. Бульвар по ул. Московская

9. Сквер у Горисполкома

10. Дорожная развязка «Въездная группа»

11. ул. Кирова

12. Сквер Тимирязева

13. Сквер М.П.Чеховой

Узнайте больше:  В Ялте создают живые изгороди

14.Сквер Данилевского

15. Сквер им. Батурина

16. Сквер по ул. Батурина 4

17. Набережная им. Ленина

18. Площадь Советская

19.Сквер у автовокзала

30 мая — 2 июня 

1. Сквер Победы

2.  пгт. Массандра (район площади Дружба, сквер с детской площадкой  по ул. Стахановской)

3. пгт. Гурзуф (набережная и парк им. А.С. Пушкина, ул. Соловьева, сквер по ул. Подвойского,  ул. Подвойского (дом быта),  ул. Ленинградская).

4. г. Алупка (парк Годлевского, сквер по ул. Ленина, локально Милютинский парк,  зеленые зоны у памятника Амет-Хану Султану)

5. пгт. Гаспра (парк Чаир, Ясная поляна)

6. пгт. Симеиз (парк Симеиз, куртина кольцо, зеленые зоны у поссовета)

7. пгт. Форос (сквер Космонавтов, сквер Терлецкого)

8. пгт. Кореиз (сквер по ул. Маяковского)

9. г. Ялта, топоним «Солнечная тропа»

ЗАПРЕЩЕНО!!! Нахождение людей в границах обработанного участка и в момент обработки с 22.00 до 06.00. Дата обработки указана в графике и  на сигнальных табличках обрабатываемой территории.     

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.