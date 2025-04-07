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Ялта и Алупка – среди крымских городов, признанных лучшими по качеству городской среды
иллюстрация: pxhere.com

Ялта и Алупка – среди крымских городов, признанных лучшими по качеству городской среды

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:32 07.04.2025

Минстрой России посчитал Индекс качества городской среды среди 1 116 населенного пункта страны за 2024 год

Доля городов с благоприятной средой составила 82,4% – их число достигло 920 и превысило показатель позапрошлого года на 161.

За всеми расчетами стоят конкретные парки, скверы, аллеи, набережные, общественные пространства и дворы, по которым горожане гуляют или проходят ежедневно. Общий облик конкретного города, – цитирует пресс-служба администрации Ялты вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Показатели демонстрируют позитивную динамику и эффективность проведенной работы по улучшению городской среды, увеличению количества зелёных зон, внедрению инновационных решений в проекты благоустройства и повышению доступности среды для маломобильных граждан.

Среднее значение индекса качества городской среды в Республике Крым по итогам 2024 года составило 221 балл, что на 19 баллов больше запланированного и на 27 баллов больше прошлогоднего показателя. А если сравнивать с 2019 годом, индекс поднялся на 35%, – подчеркнул Глава республики Крым Сергей Аксёнов.

Среди 13 крымских муниципалитетов: Алупка, Алушта, Армянск, Бахчисарай, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Щёлкино, Ялта.

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Расчет Индекса качества городской среды проводился Министерством строительства и ЖКХ РФ на основании данных, полученных от регионов, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития ДОМ.РФ.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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