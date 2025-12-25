Ялта и Алушта — в топе популярных направлений для отдыха рядом с парковой зоной в декабре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления, выбираемые туристами в декабре 2025 года, где не дальше 500 м от жилья есть парк или лес. Первое место разделили Москва и Сочи , собравшие по 8% бронирований рядом с парками. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Ялта (7% и 5% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха рядом с парком и лесом в декабре: