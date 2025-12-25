Прямо сейчас:
Ялта и Алушта — в топе популярных направлений для отдыха рядом с парковой зоной в декабре

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:34 25.12.2025

Декабрь — месяц, когда совсем недалеко до празднования Нового года. И далеко не все хотят встречать праздник среди огней большого города, многие предпочитают тихо прогуливаться по парку. Или — провести его, нарядив живую елочку в лесу.  Сегодня многие путешественники специально выбирают жилье рядом с парком или лесным массивом — там обычно воздух чище, да и тише, спокойнее. Где же чаще всего селятся рядом с парковой зоной?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления, выбираемые туристами в декабре 2025 года, где не дальше 500 м от жилья  есть парк или лес. Первое место разделили Москва и   Сочи , собравшие по 8% бронирований рядом с парками. На втором месте  Санкт-Петербург, а на третьем — Ялта (7% и 5% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха рядом с парком и лесом в декабре:

  1. Москва, Московская область ― 5657 р. / 3 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 4239 р. / 5 ночей
  3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4910 р. / 3 ночи
  4. Ялта, Крым ― 5156 р. /4 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 5832 р. /3 ночи
  6. Краснодар, Краснодарский край ― 3120 р. / 2 ночи
  7. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 10958 р. /3 ночи
  8. Алушта, Крым ― 4088 р. /4 ночи
  9. Кисловодск, Ставропольский край ― 4033 р. / 4 ночи
  10. Геленджик, Краснодарский край ― 4729 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

