Ялта и Алушта - в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в декабре
фото: stocksnap.io

Ялта и Алушта — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в декабре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:01 22.12.2025

В декабре особенно хочется уюта и тепла. Для многих  тепло — это не только окружающая атмосфера, но и настроение. Когда человек рядом с близкими — с родными, друзьями или домашним любимцем, которого можно брать с собой не только на прогулки, но и в путешествия. С каждым годом растет число людей, которые не готовы расставаться с питомцами даже на время поездок. Арендодатели идут навстречу своим постояльцам и готовы впускать их вместе с братьями и сестрами меньшими — естественно, за счет увеличения залога и платы за проживание.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для путешествий с питомцами в декабре 2025 г.  На первом месте оказался Санкт-Петербург с 14% всех бронирований с питомцами, на втором  Москва,  а на третьем Сочи (12% и 6% бронирований с питомцами  соответственно).

Десять самых популярных направлений для путешествий с питомцами в декабре:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4197 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 5650 р. / 3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 4228 р./ 5 ночей
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3550 р. / 2 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 5580 р. / 3 ночи
  6. Ялта, Крым ― 6308 р. / 3 ночи
  7. Геленджик, Краснодарский край ― 5637 р. / 3 ночи
  8. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 6530 р. / 3 ночи
  9. Красная Поляна, Краснодарский край ― 8865 р. / 4 ночи
  10. Алушта, Крым ― 4384 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

