Ялта и Алушта — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в декабре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для путешествий с питомцами в декабре 2025 г. На первом месте оказался Санкт-Петербург с 14% всех бронирований с питомцами, на втором Москва, а на третьем Сочи (12% и 6% бронирований с питомцами соответственно).

Десять самых популярных направлений для путешествий с питомцами в декабре: