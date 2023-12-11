Ялта и Алушта — в топе популярных направлений для отдыха в горах в декабре

11 декабря отмечают Международный день гор. Этот праздник был учрежден в 1998 году ООН, чтобы информировать мир о высоком значении в развитии каждого государства горных территорий. А многих путешественников информировать не надо: в пределах Российской Федерации горные территории составляют 53% всей площади страны. И наши соотечественники уже давно любят отдых в горах — в декабре здесь можно кататься на лыжах, заниматься фрирайдом, горным туризмом и другими видами спортивных активностей.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха в горах в декабре 2023. На первом месте курорт Красная Поляна, на втором Ялта, а на третьем — Кисловодск, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для отдыха в горах в декабре:

1. Красная Поляна, Краснодарский край ― 10041 р. / 3 ночи*

2. Ялта, Крым ― 4515 р. / 5 ночей

3. Кисловодск, Ставропольский край ― 4731 р. / 6 ночей

4. Геленджик, Краснодарский край ― 4398 р. / 4 ночи

5. Пятигорск, Ставропольский край ― 3379 р. / 5 ночей

6. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 10360 р. / 3 ночи

7. Шерегеш, Кемеровская область ― 9613 р. / 5 ночей

8. Домбай, Карачаево-Черкесия ― 8601 р. / 4 ночи

9. Алушта, Крым ― 4494 р. / 5 ночей

10. Кировск, Мурманская область ― 2017 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки