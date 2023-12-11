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Ялта и Алушта — в топе популярных направлений для отдыха в горах в декабре
фото: pikist.com

Ялта и Алушта — в топе популярных направлений для отдыха в горах в декабре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:01 11.12.2023

11 декабря отмечают Международный день гор.   Этот праздник был учрежден в 1998 году  ООН, чтобы информировать мир о  высоком значении в развитии каждого государства горных территорий.  А многих путешественников информировать не надо: в пределах Российской Федерации горные территории составляют 53% всей площади страны. И наши соотечественники уже давно любят отдых в горах — в декабре здесь можно кататься на лыжах, заниматься фрирайдом, горным туризмом и другими видами спортивных активностей.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для  отдыха в горах в декабре 2023.  На первом месте курорт Красная Поляна, на втором Ялта, а на третьем — Кисловодск, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для отдыха в горах в декабре:

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1. Красная Поляна, Краснодарский край ― 10041 р. / 3 ночи*
2. Ялта, Крым ― 4515 р. / 5 ночей
3. Кисловодск, Ставропольский край ― 4731 р. / 6 ночей
4. Геленджик, Краснодарский край ― 4398 р. / 4 ночи
5. Пятигорск, Ставропольский край ― 3379 р. / 5 ночей
6. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 10360 р. / 3 ночи
7. Шерегеш, Кемеровская область ― 9613 р. / 5 ночей
8. Домбай, Карачаево-Черкесия ― 8601 р. / 4 ночи
9. Алушта, Крым ― 4494 р. / 5 ночей
10. Кировск, Мурманская область ― 2017 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки

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