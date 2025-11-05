Прямо сейчас:
Ялта и Алушта - в топе популярных направлений для отдыха в отелях в ноябре
фото: stocksnap.io

Ялта и Алушта — в топе популярных направлений для отдыха в отелях в ноябре

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:47 05.11.2025

Ноябрь — последний осенний месяц перед зимой.  Это самый темный месяц, дождливый, ветреный, когда даже самому увлеченному путешественнику приходится задумываться о том, как найти крышу над головой.  И достаточно часто найденная крыша оказывается крышей отеля.  Здесь можно не только укрыться от непогоды, но и провести целый день, если погодные условия все еще неласковы — в СПА, в спортзалах, кафе и магазинах.  По данным ТВИЛ, в ноябре 2025 года популярность бронирования отелей выросла на 10% по сравнению с ноябрем прошлого года.  Где же именно предпочитают бронировать отели в этом месяце?
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3319 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 3666 р. / 3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 3219 р./ 5 ночей
  4. Ялта, Крым ― 6168 р. / 3 ночи
  5. Краснодар, Краснодарский край ― 3478 р. / 2 ночи
  6. Анапа, Краснодарский край ― 4998 р. / 3 ночи
  7. Красная Поляна, Краснодарский край ― 6111 р. / 4 ночи
  8. Геленджик, Краснодарский край ― 4097 р. / 3 ночи
  9. Казань, Татарстан ― 4090 р. / 2 ночи
  10. Алушта, Крым ― 3820 р. / 3 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

Просмотры: 13

