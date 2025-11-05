Ялта и Алушта — в топе популярных направлений для отдыха в отелях в ноябре

Ноябрь — последний осенний месяц перед зимой. Это самый темный месяц, дождливый, ветреный, когда даже самому увлеченному путешественнику приходится задумываться о том, как найти крышу над головой. И достаточно часто найденная крыша оказывается крышей отеля. Здесь можно не только укрыться от непогоды, но и провести целый день, если погодные условия все еще неласковы — в СПА, в спортзалах, кафе и магазинах. По данным ТВИЛ, в ноябре 2025 года популярность бронирования отелей выросла на 10% по сравнению с ноябрем прошлого года. Где же именно предпочитают бронировать отели в этом месяце?