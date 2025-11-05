Ялта и Алушта — в топе популярных направлений для отдыха в отелях в ноябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования отелей в ноябре 2025 года. На первом месте Санкт-Петербург с 15% ноябрьских бронирований в отелях, на втором Москва, а на третьем — Сочи (14% и 13% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для бронирования отелей в ноябре:
