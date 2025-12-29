Ялта и Алушта — в топе популярных направлений для туризма в 2026 году

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для уже сделанных бронирований в 2026 году. Первое место разделили Санкт-Петербург и Сочи , собравшие по 11% бронирований в Новом году. На втором месте Москва, а на третьем — Ялта (8% и 4% бронирований в 2026 году соответственно).

Десять самых популярных направлений для туризма в 2026 году: