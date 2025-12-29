Прямо сейчас:
Ялта и Алушта — в топе популярных направлений для туризма в 2026 году

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 10:44 29.12.2025

29 декабря отмечают День «Еще столько всего надо сделать!»  И это связано не только с подготовкой к празднику, но и с подбиванием итогов по всем нерешенным задачам в последние дни уходящего года.  А также — с тем, чтобы строить планы на будущий год. Например — на путешествия. Ведь известно, что чем раньше забронируешь билеты и проживание, тем лучше будут условия. Куда же поедут туристы в 2026 году?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для уже сделанных бронирований  в 2026 году.  Первое место разделили  Санкт-Петербург и Сочи , собравшие по 11% бронирований в Новом году. На втором месте Москва, а на третьем — Ялта (8% и 4%  бронирований в 2026 году соответственно).

Десять самых популярных направлений для туризма в 2026 году:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5383 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 5147 р. / 7 ночей
  3. Москва, Московская область ― 6214 р. /3 ночи
  4. Ялта, Крым ― 6222 р. / 6 ночей
  5. Казань, Татарстан ― 6349 р. / 4 ночи
  6. Геленджик, Краснодарский край ― 5874 р. / 7 ночей
  7. Краснодар, Краснодарский край ― 4322 р. / 3 ночи
  8. Анапа, Краснодарский край ― 4984 р. / 6 ночей
  9. Алушта, Крым ― 5196 р. / 8 ночей
  10. Кисловодск, Ставропольский край ― 5007 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ

