Ялта и Евпатория — в топе популярных оздоровительных направлений в январе

22 января отмечают сразу несколько праздников. Это День святости человеческой жизни, Температурный праздник, День идеального веса для женщин. Нетрудно догадаться, что все эти даты легко объединяются под знаком здоровья. После бурных новогодних каникул оздоровительный отдых с каждым годом становится все более популярен. Все больше туристов выбирают направления , где воздух чист и свеж, есть возможности для спорта и СПА, а также выбор свежих продуктов, которые помогут составить оптимальный режим питания.