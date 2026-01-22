Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Ялта и Евпатория — в топе популярных оздоровительных направлений в январе
Новости Республики
Ялта и Евпатория - в топе популярных оздоровительных направлений в январе
фото: stocksnap.io

Ялта и Евпатория — в топе популярных оздоровительных направлений в январе

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:51 22.01.2026

22 января отмечают сразу несколько праздников. Это День святости человеческой жизни, Температурный праздник, День идеального веса для женщин.  Нетрудно догадаться, что все эти даты легко объединяются под знаком здоровья.  После бурных новогодних каникул оздоровительный отдых с каждым годом становится все более популярен.   Все больше туристов выбирают направления , где воздух чист и свеж, есть  возможности для спорта и СПА, а также выбор свежих продуктов, которые помогут составить оптимальный режим питания.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ составил список самых популярных направлений  для  оздоровительного отдыха в январе 2026 года.  На первом оказался  Сочи, на втором — Ялта, а на третьем — Кисловодск. Так во сколько же обойдется путешественникам январский отдых с пользой для здоровья?

Узнайте больше:  Статистика: самые популярные направления для отдыха в Крыму зимой

Десять самых популярных оздоровительных направлений в январе:

  1. Сочи, Краснодарский край ― 5199 р./ 4 ночи*
  2. Ялта, Крым ― 6172 р. / 4 ночи
  3. Кисловодск, Ставропольский край ― 5866 р. / 6 ночей
  4. Геленджик, Краснодарский край ― 5826 р. / 4 ночи
  5. Анапа, Краснодарский край ― 4037 р. / 4 ночи
  6. Пятигорск, Ставропольский край ― 4768 р. / 4 ночи
  7. Ессентуки, Ставропольский край ― 4923 р. / 5 ночей
  8. Железноводск, Ставропольский край ― 3195 р. / 7 ночей
  9. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 3660 р. / 3 ночи
  10. Евпатория, Крым ― 3311 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.