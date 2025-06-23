фото: pikist.com
Ялта и Феодосия — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июне
Опубликовал: КрымPRESS
в Крым туристический
11:41 23.06.2025
Крым туристический 2025-06-23
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в июне 2025 года. На первом месте оказался Санкт-Петербург, собравший 14% бронирований с питомцами. Второе место разделили Москва и Сочи за которыми по 5% бронирований. На третьем месте Краснодар — за столицей Кубани 4% бронирований с питомцами в июне.
Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в июне:
- Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 6630 р. / 4 ночи*
- Москва, Московская область ― 6026 р. /3 ночи
- Сочи, Краснодарский край ― 6461 р. / 7 ночей
- Краснодар, Краснодарский край ― 4063 р. / 2 ночи
- Казань, Татарстан ― 5681 р. / 3 ночи
- Нижний Новгород, Нижегородская область ― 7152 р. /3 ночи
- Ялта, Крым ― 4881 р. / 7 ночей
- Ейск, Краснодарский край ― 3629 р. / 7 ночей
- Кисловодск, Ставропольский край ― 4189 р. / 6 ночей
- Феодосия, Крым ― 2851 р. / 8 ночей
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
источник: пресс-служба ТВИЛ
Просмотры: 8
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический