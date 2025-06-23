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Ялта и Феодосия - в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июне
фото: pikist.com

Ялта и Феодосия — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июне

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:41 23.06.2025

Отдыхать в июне хочется всем. В том числе — братьям (и сестрам) нашим меньшим. С каждым годом все большее число туристов отправляется в дорогу вместе с любимыми питомцами. Согласно данным ТВИЛ, в июне 2025 года количество таких путешественников выросло на 24% по сравнению с июнем прошлого года.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в июне 2025 года. На первом месте  оказался Санкт-Петербург, собравший 14% бронирований с питомцами. Второе место разделили Москва и  Сочи за которыми по 5% бронирований. На третьем месте Краснодар — за столицей Кубани 4% бронирований с питомцами в июне.

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Десять самых популярных направлений для  отдыха с питомцами в июне:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 6630 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 6026 р. /3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 6461 р. / 7 ночей
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 4063 р. / 2 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 5681 р. / 3 ночи
  6. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 7152 р. /3 ночи
  7. Ялта, Крым ― 4881 р. / 7 ночей
  8. Ейск, Краснодарский край ― 3629 р. / 7 ночей
  9. Кисловодск, Ставропольский край ― 4189 р. / 6 ночей
  10. Феодосия, Крым ― 2851 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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