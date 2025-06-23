Ялта и Феодосия — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июне

Отдыхать в июне хочется всем. В том числе — братьям (и сестрам) нашим меньшим. С каждым годом все большее число туристов отправляется в дорогу вместе с любимыми питомцами. Согласно данным ТВИЛ, в июне 2025 года количество таких путешественников выросло на 24% по сравнению с июнем прошлого года.

Отдыхать в июне хочется всем. В том числе — братьям (и сестрам) нашим меньшим. С каждым годом все большее число туристов отправляется в дорогу вместе с любимыми питомцами. Согласно данным ТВИЛ, в июне 2025 года количество таких путешественников выросло на 24% по сравнению с июнем прошлого года.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в июне 2025 года. На первом месте оказался Санкт-Петербург, собравший 14% бронирований с питомцами. Второе место разделили Москва и Сочи за которыми по 5% бронирований. На третьем месте Краснодар — за столицей Кубани 4% бронирований с питомцами в июне.

Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в июне: