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Ялта и Феодосия — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июне
фото: pikist.com

Ялта и Феодосия — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июне

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:37 26.06.2024

Путешествия с питомцами сегодня в тренде. Согласно данным ВЦИОМ собаками владеют 38% россиян. По другим статистическим данным с  2020 года число наших соотечественников, у которых есть домашние питомцы увеличилось на треть.  И многие из них не хотят с ними расставаться: берут их с собой на дачу, в деловую поездку и в отпуск.

2. Анапа, Краснодарский край ― 3330 р. / 6 ночей
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5609 р. / 4 ночи
4. Москва, Московская область ― 4795 р. /3 ночи
5. Геленджик, Краснодарский край ― 4776 р. / 6 ночей
6. Ялта, Крым ― 4027 р. / 5 ночей
7. Голубицкая, Краснодарский край ― 3440 р. / 6 ночей
8. Архипо-Осиповка, Краснодарский край ― 3039 р. / 5 ночей
9. Феодосия, Крым ― 3231 р. / 6 ночей
10. Ейск, Краснодарский край ― 2848 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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