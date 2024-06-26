Ялта и Феодосия — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июне

Путешествия с питомцами сегодня в тренде. Согласно данным ВЦИОМ собаками владеют 38% россиян. По другим статистическим данным с 2020 года число наших соотечественников, у которых есть домашние питомцы увеличилось на треть. И многие из них не хотят с ними расставаться: берут их с собой на дачу, в деловую поездку и в отпуск.