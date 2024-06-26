Ялта и Феодосия — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в июне

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в июне 2024 года. На первом месте Сочи за которым 11% бронирований с питомцами в июне, второе место делят Анапа и Санкт-Петербург, за которыми по 9% бронирований. На третьем месте Москва, собравшая 5% бронирований с питомцами, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в июне:
1. Сочи, Краснодарский край ― 4024 р. / 7 ночей*
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С тегами: Крым туристический