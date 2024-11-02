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Ялта и Севастополь - среди популярных направлений для длительного отдыха в ноябре
иллюстрация: pikist.com

Ялта и Севастополь — среди популярных направлений для длительного отдыха в ноябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:45 02.11.2024

В ноябре погода далеко не всегда располагает отдыхать долго. Кроме того — хочется оставить свободные дни для зимнего, каникулярного отдыха.  Однако и в этот месяц можно провести достаточно долгое время, наслаждаясь каким-нибудь одним курортом или большим городом Какие же самые популярные направления для длительного отдыха в ноябре?
  1. Кировск, Мурманская область ― 5876 р. / 9 ночей*
  2. Ялта, Крым ― 3615 р. / 8 ночей
  3. Ессентуки, Ставропольский край ― 3448 р. / 7 ночей
  4. Железноводск, Ставропольский край ― 2171 р. / 7 ночей
  5. Дербент, Дагестан ― 3395 р. / 7 ночей
  6. Алахадзы, Абхазия ― 5171 р. / 7 ночей
  7. Севастополь, Крым ― 2285 р. / 6 ночей
  8. Пятигорск, Ставропольский край ― 2866 р. / 6 ночей
  9. Гагра, Абхазия ― 2626 р. / 6 ночей
  10.  Анапа, Краснодарский край ― 2166 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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