Ялта и Севастополь — среди популярных направлений для длительного отдыха в ноябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для длительного отдыха в ноябре 2024 года, опираясь на данные бронирований. На первом месте Кировск в Мурманской области, где средняя продолжительность отдыха в ноябре — 9 ночей. Второе место заняла Ялта , а третье — Ессентуки (8 и 7 ночей соответственно).
Десять самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре:
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С тегами: Крым туристический