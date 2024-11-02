Ялта и Севастополь — среди популярных направлений для длительного отдыха в ноябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для длительного отдыха в ноябре 2024 года, опираясь на данные бронирований. На первом месте Кировск в Мурманской области, где средняя продолжительность отдыха в ноябре — 9 ночей. Второе место заняла Ялта , а третье — Ессентуки (8 и 7 ночей соответственно).

Десять самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре: