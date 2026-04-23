Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Ялта и Севастополь — среди популярных направлений для поездок парами в апреле
Новости Республики

Ялта и Севастополь — среди популярных направлений для поездок парами в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 14:04 23.04.2026

23 апреля отмечают День свиданий под луной.  Только вот над какой именно землей будет светить эта луна?  У каждого свои вкусы, кто-то предпочитает юг, кто-то север, а кто-то — запад, восток или города в центре страны. Какая разница, если вы вместе? Но все-таки, куда чаще едут парами в апреле?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления  для отдыха парами в апреле 2026 года. На первом месте  оказалась Москва, с 11% бронирований парами, на втором Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи   (10% и 6% апрельских бронирований парами соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха парами в апреле:

  1. Москва, Московская область ― 4720 р. /2 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3720 р. / 3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 3435 р. / 4 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ―3208 р. / 2 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 4707 р. /3 ночи
  6. Ялта, Крым ― 4509 р. /4 ночи
  7. Кисловодск, Ставропольский край ― 4382 р. / 6 ночей
  8. Калининград, Калининградская область ― 3455 р. /5 ночей
  9. Севастополь, Крым ― 4187 р. /2 ночи
  10.  Геленджик, Краснодарский край ― 4390 р. / 4 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М.