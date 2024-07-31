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Ялта и Севастополь — в топе популярных городов для вспоминания любимых книг
фото: pikist.com

Ялта и Севастополь — в топе популярных городов для вспоминания любимых книг

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:17 31.07.2024

31 июля мы отмечаем День вспоминания любимых книжек.  Это прекрасный повод перелистать знакомые страницы, вернувшись в тот мир, где жили персонажи романа, повести, рассказа или поэмы. Но согласитесь, что вспоминать книжки особенно приятно, проходя по тем самым улицам, где жили, любили и творили любимые литературные герои?

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ  провел в соцсетях опрос на тему:  в каких именно городах они хотели бы вспоминать любимые книги? И вот что они ответили.

1. На первом месте оказался город Санкт-Петербург который выбрали 40% голосовавших.   Неудивительно, что Северная столица впереди, здесь жили персонажи стольких классических произведений — Пушкина, Лермонтова, других великих. А знаменитый роман А. Белого так и называется — «Петербург».

2. На втором месте  Ялта выбор  17% участников голосования.    В Ялте происходит действие не только хрестоматийной «Дамы с собачкой, но и «12 стульев»,  «Острова Крым» Аксенова, а также других старых и новых книг.

3. На третьем месте Севастополь, за него высказались 14 % участников голосования. В этом городе происходят не только события «Севастопольских рассказов» Л.Н. Толстого, но и повести Куприна, а также книги В. Крапивина, юношеского писателя, который был с юности очарован этим городом.

4. Москву выбрали 8% голосовавших.   Старая столица, в 20 веке снова ставшая столицей первой — место действия стольких романов, что сосчитать трудно.  Это и романы и популярные истории о Москве «Москва и москвичи» Владимира Гиляровского, стихи, баллады, конспирологические очерки. И многое, многое другое

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5. Нижний Новгород выбрали 7 % подписчиков.   Красоты Нижегородской земли воспевал П.И. Мельников-Печерский, о нем писал В. И. Соллогуб. А в честь одного из своих знаменитых сыновей-писателей М. Горького  Нижний Новгород даже имя носил несколько десятилетий.

6. Ульяновск собрал  6% голосов.   О Симбирске писал И.А. Гончаров в романе «Обрыв»,  о нем писал С. Т. Аксаков в своих книгах.   И сейчас Ульяновск — место действия литературных произведений многих современных авторов.

7. За Кострому высказались 5 % участников голосования.    Литературная Кострома представлена многими достойными именами, в ряду которых А.Н. Островский, А.Ф. Писемский, Н.А.  Некрасов

8. Тулу выбрали 2 % подписчиков.   Под Тулой жил Л.Н. Толстой, здесь творил В.А. Жуковский и многие произведения В.В. Вересаева тоже связаны с этим городом.

9. Город  Орел – выбор 1%  всех голосовавших.   Здесь творил Н.С. Лескова и И.А. Бунин, И. С. Тургенев поместил этот город на страницы «Дворянского гнезда».  По литературному Орлу водят много  экскурсий, которые с удовольствием посещают туристы.

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