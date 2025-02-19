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Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для автопутешествий в феврале
фото: pxhere.com

Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для автопутешествий в феврале

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:11 19.02.2025

Когда-то говорили: «Готовь сани летом, а телегу — зимой».  Сейчас и сани и телеги заменяет автомобиль — личный или арендованный.  Если дорога хороша, если  автомобиль подготовлен, то и зимой, и весной, и летом на нем можно добраться куда угодно, даже туда, куда не доберется общественный транспорт. Какие же автомобильные маршруты в феврале — самые популярные?
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2767 р. / 3 ночи*
  2. Москва, Московская область ―3759  р. /2 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 2651 р. / 3 ночи
  4. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 10985 р. / 3 ночи
  5. Красная Поляна, Краснодарский край ― 10754 р. / 4  ночи
  6. Краснодар, Краснодарский край ― 3053 р. /2 ночи
  7. Ялта, Крым ― 3836 р. / 3 ночи
  8. Домбай, Карачаево-Черкесия ― 8133 р. / 4 ночи
  9. Севастополь, Крым ― 2533 р. / 2 ночи
  10. Анапа, Краснодарский край ― 6446 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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