Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для автопутешествий в феврале

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для автопутешествий в феврале 2025 года. Для этого на основе заявок выявили направления, где требовалась парковка. Первое место поделили Москва и Санкт-Петербург , собравшие по 14% бронирований в феврале. На втором месте Сочи, а на третьем — Архыз (11% и 4% автопутешествий в феврале соответственно).

Десять самых популярных направлений для автопутешествий в феврале: