Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для автопутешествий в марте

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для автопутешествий в марте 2025 года. Для этого на основе заявок выявили направления, где требовалась парковка. На первом месте Москва, собравшая 11% всех бронирований автотуристов в марте. На втором месте Сочи, а на третьем — Санкт-Петербург (9% и 8% автопутешествий в марте соответственно).

Десять самых популярных направлений для автопутешествий в марте: