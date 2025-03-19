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Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для автопутешествий в марте
иллюстрация: pxhere.com

Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для автопутешествий в марте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:39 19.03.2025

Автотуризм набирает обороты с каждым годом. Март — прекрасный месяц, чтобы увидеть переход от зимы к весне именно в дороге, управляя «железным конем». Недаром в марте 2025 года популярность автопутешествий выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Куда же едут автотуристы?
  1. Москва, Московская область ―4661  р. /2 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 4008 р. / 3 ночи
  3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3376 р. / 3 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3137 р. /2 ночи
  5. Ялта, Крым ― 5031 р. / 3 ночи
  6. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 8294 р. / 3 ночи
  7. Красная Поляна, Краснодарский край ― 8039 р. / 3  ночи
  8. Анапа, Краснодарский край ―5501 р. / 2 ночи
  9. Геленджик, Краснодарский край ―3667 р. / 2 ночи
  10.  Севастополь, Крым ―3608 р. / 2 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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