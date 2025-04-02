Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для бронирований отелей в апреле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для бронирования отелей в апреле 2025 года. На первом месте — Санкт Петербург с 18 % заявок на проживание в отелях. На втором Сочи , а на третьем — Москва (14% и 11% бронирований в отелях соответственно).

Десять самых популярных направлений для бронирований отелей в апреле: