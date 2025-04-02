Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для бронирований отелей в апреле
Новости Республики
В Крыму ввели возможность размещения в отели со справкой о медотводе
Фото: PhotoMIX-Company, pixabay.com

Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для бронирований отелей в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 02.04.2025

Апрель — время, когда уже доступны многочасовые прогулки и экскурсии без опасений холодов и заморозков. Однако после любых активностей всегда хочется тепла и комфорта.  Такой комфорт, с круглосуточной поддержкой, разнообразными сервисами, СПА и другими возможностями для отдыха, предоставляют отели. Каковы же самые популярные направления для отдыха в отелях и гостиницах в апреле?
  1. Санкт-Петербург,  Ленинградская область ― 3502 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 3302 р. / 5 ночей
  3. Москва, Московская область ― 3944 р. / 4 ночи
  4. Ялта, Крым ― 4137 р. / 4 ночи
  5. Краснодар, Краснодарский край ― 2641  р. / 2 ночи
  6. Кисловодск, Ставропольский край― 5194 р. / 5 ночей
  7. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 3860 р. / 3 ночи
  8. Геленджик, Краснодарский край ― 3999  р. / 4 ночи
  9. Красная Поляна, Краснодарский край ― 4680  р. / 4 ночи
  10. Севастополь, Крым ― 3106 р. / 4 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x