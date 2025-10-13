Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в октябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления, чтобы провести «ночи в одиноком октябре» 2025 года. Первое место разделили Москва и Сочи, собравшие по 14% бронирований в одиночку в октябре. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Ялта (11% и 3% одиноких бронирований в октябре соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для одиночного отдыха в октябре:
