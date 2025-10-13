Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в октябре

Одиночные путешествия — прекрасный способ узнать не только окружающий мир — но и себя. Никто, даже самые дорогие люди, не отвлекают от мыслей, никто не мешает единолично устанавливать маршрут, лимиты по тратам, выбирать экскурсии и кафе. Октябрь с легкой руки Р.Желязны называют одиноким — но одиночество это не всегда плохо. Оно может быть и благом — возможностью разобраться с собой, понять, что именно по душе. Куда же отправиться в одиночку в октябре?