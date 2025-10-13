Прямо сейчас:
Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для одиночного отдыха в октябре
Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в октябре

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:12 13.10.2025

Одиночные путешествия — прекрасный способ узнать не только окружающий мир — но и себя. Никто, даже самые дорогие люди, не отвлекают от мыслей, никто не мешает единолично устанавливать маршрут, лимиты по тратам, выбирать экскурсии и кафе.  Октябрь с легкой руки Р.Желязны называют одиноким — но одиночество это не всегда плохо.  Оно может быть и благом — возможностью разобраться с собой, понять, что именно по душе. Куда же отправиться в одиночку в октябре?
  1. Москва, Московская область ― 3450 р. / 3 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 2355 р./ 5 ночей
  3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2700 р. / 4 ночи
  4. Ялта, Крым ― 3066 р. / 7 ночей
  5. Краснодар, Краснодарский край ― 2643 р. / 2 ночи
  6. Казань, Татарстан ― 2825 р. / 3 ночи
  7. Севастополь, Крым ― 2516 р. / 7 ночей
  8. Калининград, Калининградская область ― 2426 р. / 4 ночи
  9. Анапа, Краснодарский край ― 2368 р. / 6 ночей
  10. Кисловодск, Ставропольский край ― 2690 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

