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Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для одиночных поездок в апреле
фото: pikist.com

Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для одиночных поездок в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:25 14.04.2025

Апрель это разгар весны, в это время сложно скучать. Даже в одиночной поездке — вокруг масса новых впечатлений, открытий и встреч.  В апреле 2025 года популярность одиночных путешествий выросла на 11% по сравнению с апрелем прошлого, 2024 года. Куда же направляются туристы-одиночки?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для одиночных путешествий  в апреле 2025 года. На первом месте оказался Санкт-Петербург, за которым 15%  одиночных бронирований апреля.  На втором месте слегка отставшая от северной столицы Москва, а на третьем —  Сочи    (14% и 8% одиночных бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в апреле:

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  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2863 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 3486 р. /3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 2025 р. / 4 ночи
  4. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 2983 р. /3 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 2683 р. / 4 ночи
  6. Краснодар, Краснодарский край ― 2238 р. / 2 ночи
  7. Кисловодск, Ставропольский край ― 3017 р. / 6 ночей
  8. Калининград, Калининградская область ― 2571 р. /5 ночей
  9. Ялта, Крым ― 2408 р. /5 ночей
  10. Севастополь, Крым ― 2499 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ

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