Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для одиночных поездок в апреле

Апрель это разгар весны, в это время сложно скучать. Даже в одиночной поездке — вокруг масса новых впечатлений, открытий и встреч. В апреле 2025 года популярность одиночных путешествий выросла на 11% по сравнению с апрелем прошлого, 2024 года. Куда же направляются туристы-одиночки?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных путешествий в апреле 2025 года. На первом месте оказался Санкт-Петербург, за которым 15% одиночных бронирований апреля. На втором месте слегка отставшая от северной столицы Москва, а на третьем — Сочи (14% и 8% одиночных бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в апреле: