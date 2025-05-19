Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для одиночных поездок в мае

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных путешествий в мае 2025 года. На первом месте оказался Санкт-Петербург, за этим городом 14% одиночных бронирований мая На втором месте Москва , а на третьем — Сочи (12% и 9% одиночных бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в мае: