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Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для одиночных поездок в мае
фото: pikist.com

Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для одиночных поездок в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:47 19.05.2025

Май — прекрасное время для путешествий.  Открытия, приключения подстерегают буквально на каждом шагу.  И иногда эти открытия совершаются на маршруте, в ходе путешествия. А иногда- внутри себя.  В таком случае, если хочешь открыть в себе нечто новое, что-то понять, лучше путешествовать в одиночку. По данным ТВИЛ, популярность одиночных путешествий в мае 2025 года увеличилась на 14% по сравнению с прошлым годом. Куда же едут туристы-одиночки?
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3728 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 3231 р. /4 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 2133 р. / 5 ночей
  4. Ялта, Крым ― 2310 р. / 5 ночей
  5. Краснодар, Краснодарский край ― 2857 р. / 2 ночи
  6. Калининград, Калининградская область ― 2817 р. /4 ночи
  7. Севастополь, Крым ― 2547 р. / 4 ночи
  8. Кисловодск, Ставропольский край ― 3057 р. / 5 ночей
  9. Пятигорск, Ставропольский край ― 2665 р. / 4 ночи
  10. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4043 р. /4 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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