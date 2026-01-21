Прямо сейчас:
Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для одиночных поездок в январе

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:29 21.01.2026

После шумных каникул иногда хочется побыть одному — дома или в поездке. Одиночные вояжи — прекрасный способ узнать не только новые направления, города и веси, но и себя. Понять, что именно нравится, что не очень, какой темп путешествия лучше подходит. Почему бы не попробовать начать год с открытия нового? Вот только — где именно?
  1. Москва, Московская область ― 3153 р. /3 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2956 р. / 4 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ―2837 р. / 4 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ―2496 р. / 2 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 1996р. / 5 ночей
  6. Ялта, Крым ― 4059 р. / 4 ночи
  7. Севастополь, Крым ― 3066 р. / 3 ночи
  8. Калининград, Калининградская область ― 2821 р. / 6 ночей
  9. Волгоград, Волгоградская область ― 2473 р. /2 ночи
  10. Красная Поляна, Краснодарский край― 7259  р. / 5 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

