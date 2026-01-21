Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для одиночных поездок в январе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных путешествий в январе 2026 года. На первом месте Москва, собравшая 20% одиночных бронирований. На втором Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (14% и 8% одиночных бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий в январе: