Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в мае
Новости Республики
Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для отдыха компаниями в мае
фото: pikist.com

Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:03 16.05.2025

Май в разгаре — и пришло время для настоящих путешествий и открытий. А их лучше всего совершать с друзьями. Только с ними вы на одной волне — не будете спорить о маршрутах, экскурсиях, местах для остановок и отдыха. Не зря популярность отдыха в компаниях в мае 2025 года выросла на 35% по сравнению с прошлым годом.
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 6612 р. / 3 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 7002 р. /3 ночи
  3. Казань, Татарстан ― 7677 р. /3 ночи
  4. Сочи, Краснодарский край ― 5402 р. / 5 ночей
  5. Ялта, Крым ― 5940 р. / 3 ночи
  6. Краснодар, Краснодарский край ― 4833 р. / 2 ночи
  7. Кисловодск, Ставропольский край ― 5050 р. / 5 ночей
  8. Калининград, Калининградская область ― 6460 р. /4 ночи
  9. Геленджик, Краснодарский край― 5529 р. / 4 ночи
  10. Севастополь, Крым ― 4938 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

1
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x