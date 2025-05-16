Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в мае

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха компаниями в мае 2025 года. На первом месте оказался Санкт-Петербург с 12% бронирований компаниями. На втором месте Москва, а на третьем — Казань (6% и 5% бронирований компаниями в мае).

Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в мае: