Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в январе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха компаниями в январе 2026 года. Первое место разделили Санкт-Петербург и Москва, собравшие по 8% бронирований. На втором месте Сочи, а на третьем — Краснодар (6% и 4% бронирований компаниями в январе соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе: