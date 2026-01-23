Прямо сейчас:
Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для отдыха компаниями в январе
Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в январе

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 10:56 23.01.2026

Отдыхать вместе с друзьями — что может быть лучше? Слаженная компания всегда может договориться о маршруте, способах проживания, о расписании.  Неудивительно, что востребованность бронирований компаниями в январе, по данным ТВИЛ, выросла на 7 % по сравнению с январем 2025 года. Куда же едут большой и маленькой компанией?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для отдыха компаниями в январе 2026 года.  Первое место разделили Санкт-Петербург  и Москва, собравшие по 8% бронирований. На втором месте Сочи, а на третьем — Краснодар (6% и 4% бронирований компаниями в январе соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 7656 р. / 3 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 8788 р. /3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 7511 р. /3 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 5708 р. / 2 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 9439 р. / 3 ночи
  6. Ялта, Крым ― 6517 р. / 4 ночи
  7. Кисловодск, Ставропольский край ― 6686 р. /4 ночи
  8. Калининград, Калининградская область ― 5851 р. /5 ночей
  9. Севастополь, Крым ― 6556 р. /3 ночи
  10. Красная Поляна, Краснодарский край ― 12416 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

