Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха парами в ноябре
Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для отдыха парами в ноябре
фото: stocksnap.io

Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха парами в ноябре

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:33 26.11.2025

Считается, что ноябрь — не самый популярный месяц для того, чтобы отдыхать парами. С другой стороны, если привязанность сильна, какая разница, в какой именно месяц проводить время вместе.  На экскурсиях, сидя в маленьком кафе или просто прогуливаясь, можно гораздо лучше узнать друг друга.   Так какие же самые популярные места для парного отдыха в ноябре?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления  для отдыха парами в ноябре 2025 года. На первом месте  оказался  Москва  с 13% бронирований парами в ноябре, на втором Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (10% и 6% ноябрьских бронирований парами соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для отдыха парами в ноябре:

  1. Москва, Московская область ― 4600 р. /2 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3618 р. / 2 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 3582 р. / 3 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3750 р. / 2 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 3122 р. /2 ночи
  6. Ялта, Крым ― 2875 р. /2 ночи
  7. Кисловодск, Ставропольский край ― 3380 р. / 2 ночи
  8. Геленджик, Краснодарский край ― 3500 р. / 2 ночи
  9. Калининград, Калининградская область ― 2761 р. /3 ночи
  10. Севастополь, Крым ― 3340 р. /2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

