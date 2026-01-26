Прямо сейчас:
Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для отдыха парами в январе

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 14:30 26.01.2026

26 января отмечается День супругов.  Этот праздник призван напомнить о том, как важно дорожить своими отношениями, уделять внимание спутнику жизни и проводить много времени вместе. В том числе — и в путешествии.  Ведь именно так мы учимся делить путь, впечатления и ощущения с любимым человеком. Куда же отправиться парой в январе?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления  для отдыха парами в январе 2026 года. На первом месте  Москва с 13% бронирований парами в январе, на втором  Санкт-Петербург, а на третьем —  Сочи (11% и 6% январских бронирований парами соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха парами в январе:

  1. Москва, Московская область ― 5467 р. /3 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4655 р. / 4 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 4249 р. / 4 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3756 р. / 2 ночи
  5. Ялта, Крым ― 5570 р. /4 ночи
  6. Казань, Татарстан ― 5390 р. /3 ночи
  7. Севастополь, Крым ― 4043 р. /2 ночи
  8.  Геленджик, Краснодарский край ― 4988 р. / 3 ночи
  9.  Анапа, Краснодарский край ― 3878 р. / 3 ночи
  10.  Красная Поляна, Краснодарский край ― 9056 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

реклама в крыму

