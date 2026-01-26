Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха парами в январе
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха парами в январе 2026 года. На первом месте Москва с 13% бронирований парами в январе, на втором Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (11% и 6% январских бронирований парами соответственно).
Десять самых популярных направлений для отдыха парами в январе:
- Москва, Московская область ― 5467 р. /3 ночи*
- Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4655 р. / 4 ночи
- Сочи, Краснодарский край ― 4249 р. / 4 ночи
- Краснодар, Краснодарский край ― 3756 р. / 2 ночи
- Ялта, Крым ― 5570 р. /4 ночи
- Казань, Татарстан ― 5390 р. /3 ночи
- Севастополь, Крым ― 4043 р. /2 ночи
- Геленджик, Краснодарский край ― 4988 р. / 3 ночи
- Анапа, Краснодарский край ― 3878 р. / 3 ночи
- Красная Поляна, Краснодарский край ― 9056 р. / 4 ночи
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
источник: пресс-служба ТВИЛ
