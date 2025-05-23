Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в мае

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в мае 2025 года. На первом месте Санкт-Петербург, собравший 11% бронирований с питомцами. На втором месте Москва, а на третьем — Краснодар (6% и 5% «животных» бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в мае: