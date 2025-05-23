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Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в мае
фото: pikist.com

Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:54 23.05.2025

«Если с другом вышел в путь — веселей дорога», как поется в старой детской песенке. А друзья бывают не только двуногие, но и четвероногие, с хвостом.  С каждым годом популярность путешествий с питомцами растет. В мае 2025 года, к примеру, она увеличилась на 22% по сравнению с прошлым годом.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в мае 2025 года. На первом месте  Санкт-Петербург, собравший 11%  бронирований с питомцами. На втором месте Москва, а на третьем — Краснодар (6% и 5% «животных» бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для  отдыха с питомцами в мае:

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  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5535 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 5802 р. /3 ночи
  3. Краснодар, Краснодарский край ― 4165 р. / 2 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 6550 р. / 3 ночи
  5. Сочи, Краснодарский край ― 5685 р. / 5 ночей
  6. Кисловодск, Ставропольский край ― 3897 р. / 5 ночей
  7. Ялта, Крым ― 4477 р. / 4 ночи
  8. Калининград, Калининградская область ― 3683 р. / 5 ночей
  9. Севастополь, Крым ― 5822 р. / 3 ночи
  10. Анапа, Краснодарский край ― 3615 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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