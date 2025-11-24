Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в ноябре

Холод и дождь, которые достаточно часты в ноябре, иногда называют «собачьей погодой». И говорят, что в такую погоду хороший хозяин не пойдет с собакой на улицу. Однако некоторым братьям нашим меньшим прогулки необходимы. А еще — им нравятся путешествия. Сейчас все большее количество людей, не желая расставаться со своими питомцами, берут с собой в поездку собак, кошек и других любимцев. По сравнению с прошлым годом, в ноябре 2025 востребованность поездок с питомцами выросла на 10%. Куда же лучше всего ехать с домашним любимцем?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в ноябре 2025 года. На первом месте Санкт-Петербург, за которым 13% бронирований с питомцами в ноябре 2025 года, на втором Москва, собравшая 10% бронирований. Третье место разделили Краснодар и Сочи — за каждым городом по 5% бронирований с питомцами.

Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в ноябре: