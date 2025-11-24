Прямо сейчас:
Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в ноябре
фото: stocksnap.io

Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в ноябре

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:16 24.11.2025

Холод и дождь, которые достаточно часты в ноябре, иногда называют «собачьей погодой». И говорят, что в такую погоду хороший хозяин не пойдет с собакой на улицу. Однако некоторым братьям нашим меньшим прогулки необходимы. А еще — им нравятся путешествия. Сейчас все большее количество людей, не желая расставаться со своими питомцами, берут с собой в поездку собак, кошек и других любимцев. По сравнению с прошлым годом, в ноябре 2025 востребованность поездок с питомцами выросла на 10%.  Куда же лучше всего ехать с домашним любимцем?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,  определил самые популярные направления  для отдыха с питомцами в ноябре 2025 года. На первом месте Санкт-Петербург, за которым 13% бронирований с питомцами в ноябре 2025 года, на втором Москва, собравшая 10% бронирований. Третье место разделили Краснодар и Сочи  — за каждым городом по 5% бронирований с питомцами.

Узнайте больше:  Крымские урологи успешно удалили у пациентки большую опухоль почки, сохранив функцию органа

Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в ноябре:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3601 р. / 3 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 4600 р. /3 ночи
  3. Краснодар, Краснодарский край ― 3893 р. / 2 ночи
  4. Сочи, Краснодарский край ― 3591 р. / 4 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 4308 р. / 3 ночи
  6. Ялта, Крым ― 5238 р. / 2 ночи
  7. Геленджик, Краснодарский край ― 3911 р. / 3 ночи
  8. Волгоград, Волгоградская область ― 3475 р. / 2 ночи
  9. Красная Поляна, Краснодарский край ― 4935 р. / 3 ночи
  10. Севастополь, Крым ― 4403 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

