Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в ноябре
14:16 24.11.2025
Крым туристический 2025-11-24
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в ноябре 2025 года. На первом месте Санкт-Петербург, за которым 13% бронирований с питомцами в ноябре 2025 года, на втором Москва, собравшая 10% бронирований. Третье место разделили Краснодар и Сочи — за каждым городом по 5% бронирований с питомцами.
Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в ноябре:
- Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3601 р. / 3 ночи*
- Москва, Московская область ― 4600 р. /3 ночи
- Краснодар, Краснодарский край ― 3893 р. / 2 ночи
- Сочи, Краснодарский край ― 3591 р. / 4 ночи
- Казань, Татарстан ― 4308 р. / 3 ночи
- Ялта, Крым ― 5238 р. / 2 ночи
- Геленджик, Краснодарский край ― 3911 р. / 3 ночи
- Волгоград, Волгоградская область ― 3475 р. / 2 ночи
- Красная Поляна, Краснодарский край ― 4935 р. / 3 ночи
- Севастополь, Крым ― 4403 р. / 3 ночи
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
источник: пресс-служба ТВИЛ
