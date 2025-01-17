Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в январе

Домашние любимцы — они так дороги нам, что с ними иногда не хочется расставаться ни в будни, ни в праздники. К тому же, длинные выходные, — прекрасное время, чтобы побыть с теми, кого вы действительно любите: с семьей, близкими, и, конечно, — с питомцами. Не все больше арендодателей пускают в свои номера и квартиры четвероногих постояльцев, и все больше людей стремиться брать с собой в дорогу «кота, чижика, собаку»… и так далее. По данным ТВИЛ, в январе 2025 года количество бронирований с питомцами выросло на 12% по сравнению с данными прошлого года.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в январе 2025 года. На первом месте — Санкт-Петербург, за которым 12% бронирований с питомцами. На втором месте Москва, а на третьем — Сочи ( 9% и 7% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в январе: