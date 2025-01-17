Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в январе
актуально в республике
Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в январе
фото: pxhere.com

Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в январе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:32 17.01.2025

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 6183 р. / 3 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 6198 р. /3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 5771 р. / 4 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 4412 р. / 2 ночи
  5. Ялта, Крым ― 4469 р. / 4 ночи
  6. Геленджик, Краснодарский край ― 4894 р. / 3 ночи
  7. Казань, Татарстан ― 6790 р. / 3 ночи
  8. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 6952 р. / 3 ночи
  9. Севастополь, Крым ― 5409 р. / 2 ночи
  10. Анапа, Краснодарский край ― 2896 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.