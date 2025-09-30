Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха в октябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования жилья в октябре 2025 года. На первом месте город Сочи, за которым 17% октябрьских бронирований. На втором месте Санкт-Петербург. а на третьем — Москва (11% и 7% бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха в октябре:
