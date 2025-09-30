Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха в октябре

Октябрь начнется вот-вот. Это время, когда бархатный сезон уже практически закончен и приходит время для экскурсионного и лечебного отдыха. При этом на некоторых направлениях погода может быть еще теплой, а прогулки — особенно приятными. В сентябре 2025 года популярность бронирований, по данным ТВИЛ, выросла на 6% по сравнению с прошлым годом.