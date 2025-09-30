Прямо сейчас:
Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для отдыха в октябре
Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для отдыха в октябре

30.09.2025

Октябрь начнется вот-вот.  Это время, когда бархатный сезон уже практически закончен и приходит время для экскурсионного и лечебного отдыха.  При этом на некоторых направлениях погода может быть еще теплой, а прогулки — особенно приятными. В сентябре 2025 года популярность бронирований, по данным ТВИЛ,  выросла на 6% по сравнению с прошлым годом.
  1. Сочи, Краснодарский край ― 3556 р. / 7 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3885 р. / 4 ночи
  3. Москва, Московская область ― 4821 р. / 4 ночи
  4. Ялта, Крым ― 4765 р. / 7 ночей
  5. Кисловодск, Ставропольский край ― 4616 р. / 6 ночей
  6. Казань, Татарстан ― 4632 р. / 3 ночи
  7. Калининград, Калининградская область ― 3636 р. / 5 ночей
  8. Краснодар, Краснодарский край ― 3443 р. / 3 ночи
  9. Геленджик, Краснодарский край ― 3955 р. / 5 ночей
  10. Севастополь, Крым ― 3206 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

