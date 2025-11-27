Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для спонтанного отдыха в ноябре
Новости Республики
Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для спонтанного отдыха в ноябре
фото: stocksnap.io

Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для спонтанного отдыха в ноябре

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:06 27.11.2025

В ноябре многим хочется сидеть дома — за окнами дождь, холод и хмурая погода. Однако и в ноябрьскую пору иногда тянет сорваться с места и уехать куда-нибудь, чтобы открывать новые города, наслаждаться новыми пейзажами, ходить на экскурсии и прогулки. К счастью, в цифровую эпоху достаточно быстро можно найти билет и забронировать проживание.   Какие же направления для спонтанных бронирований в ноябре — самые популярные?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для спонтанных путешествий в ноябре 2025 года, определив бронирования, которые совершались за 1-2 дня до начала поездки.  На первом месте Москва, за которой 16% всех спонтанных бронирований сентября.  На втором месте  Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (8% и 5% внезапных бронирований в сентябре соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для спонтанного отдыха в ноябре:

Узнайте больше:  Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для отдыха парами в ноябре
  1. Москва, Московская область ― 4070 р. /2 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2874 р. / 2 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 2588 р. / 2 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3691 р. / 2 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 3645 р. / 2 ночи
  6. Ялта, Крым ― 3336 р. / 2 ночи
  7. Геленджик, Краснодарский край ― 3612 р. / 2 ночи
  8. Севастополь, Крым ―3464 р. / 2 ночи
  9. Волгоград, Волгоградская область ― 3306 р. / 2 ночи
  10. Анапа, Краснодарский край ― 3151 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.