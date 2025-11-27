Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для спонтанного отдыха в ноябре

В ноябре многим хочется сидеть дома — за окнами дождь, холод и хмурая погода. Однако и в ноябрьскую пору иногда тянет сорваться с места и уехать куда-нибудь, чтобы открывать новые города, наслаждаться новыми пейзажами, ходить на экскурсии и прогулки. К счастью, в цифровую эпоху достаточно быстро можно найти билет и забронировать проживание. Какие же направления для спонтанных бронирований в ноябре — самые популярные?