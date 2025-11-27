Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для спонтанного отдыха в ноябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для спонтанных путешествий в ноябре 2025 года, определив бронирования, которые совершались за 1-2 дня до начала поездки. На первом месте Москва, за которой 16% всех спонтанных бронирований сентября. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (8% и 5% внезапных бронирований в сентябре соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для спонтанного отдыха в ноябре:
