Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для спонтанных поездок в апреле
Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для спонтанных поездок в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 10:26 22.04.2026

Апрель — месяц, как будто специально созданных для путешествий. Может, кто-то и не собирался в поездку — но, увидев зеленый дым листвы, почуяв весенний ветер, решил, выбрал направление, купил билет, забронировал проживание и сразу же отправился в путь. Куда? Конечно же, куда глаза глядят. Куда же они смотрят у туристов в апреле?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления апреля 2026 года, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания. (Стоит отметить, что популярность таких поездок в апреле 2026 года выросла на 10% по сравнению с апрелем прошлого года).   На первом месте оказалась  Москва, за ней 18% всех апрельских спонтанных бронирований, на втором Санкт-Петербург, на третьем — Краснодар (10% и 4% спонтанных бронирований  соответственно).

Десять самых популярных направлений для спонтанных поездок в апреле:

  1. Москва, Московская область ― 3962 р. / 2 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2740 р. / 2 ночи
  3. Краснодар, Краснодарский край ― 3380 р. / 2 ночи
  4. Сочи, Краснодарский край ― 3011 р. / 2 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 3544 р. / 2 ночи
  6. Ялта, Крым ― 4011 р. / 2 ночи
  7. Севастополь, Крым ― 3268 р. / 2 ночи
  8. Кисловодск, Ставропольский край ― 3886 р. / 3 ночи
  9. Геленджик, Краснодарский край ― 3460 р. / 3 ночи
  10. Пятигорск, Ставропольский край ― 3149 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.