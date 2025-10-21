Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для спонтанных поездок в октябре

Прямо сейчас:
Ялта и Севастополь - в топе популярных направлений для одиночного отдыха в октябре
Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 14:33 21.10.2025

Не все считают октябрь подходящим временем для путешествий. Уже холодает, купаться можно только в бассейне.  Дожди порой мешают прогулкам и экскурсиям. И все же иногда очень хочется взять и отправиться куда-нибудь, открывать новые города и направления, а может быть — вспоминать старые, уже давно любимые.  Куда же можно поехать спонтанно в октябре?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления в октябре 2025 года, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания.  На первом месте Москва, за которой 13% всех спонтанных бронирований октября. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем —  Сочи  (7% и 6% спонтанных бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для спонтанных поездок в октябре:

  1. Москва, Московская область ― 4089 р. /2 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3233 р. / 2 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 3149 р. / 3 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3502 р. / 2 ночи
  5. Ялта, Крым ― 3225 р. / 2 ночи
  6. Казань, Татарстан ― 4854 р. / 2 ночи
  7. Геленджик, Краснодарский край ― 3702 р. / 2 ночи
  8. Севастополь, Крым ― 3382 р. / 2 ночи
  9. Волгоград, Волгоградская область ― 3002 р. / 2 ночи
  10. Анапа, Краснодарский край ― 2885 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

