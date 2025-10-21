Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для спонтанных поездок в октябре

Не все считают октябрь подходящим временем для путешествий. Уже холодает, купаться можно только в бассейне. Дожди порой мешают прогулкам и экскурсиям. И все же иногда очень хочется взять и отправиться куда-нибудь, открывать новые города и направления, а может быть — вспоминать старые, уже давно любимые. Куда же можно поехать спонтанно в октябре?