Ялта и Севастополь — в топе популярных направлений для спонтанных поездок в октябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления в октябре 2025 года, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания. На первом месте Москва, за которой 13% всех спонтанных бронирований октября. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (7% и 6% спонтанных бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для спонтанных поездок в октябре:
