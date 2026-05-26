Ялта и Симферополь — в топе популярных направлений для спонтанных поездок в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:40 26.05.2026

Май — месяц, когда ветер дальних странствий зовет в дорогу.  Бывает так, что в поездку собираются сразу, благо в современном мире нетрудно в один клик заказать билеты и проживание, а отправиться в путь можно с минимумом вещей. Куда же отправляются для спонтанных поездок в мае?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления в мае 2026 года, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания.  На первом месте Москва, за ней 14% всех спонтанных майских бронирований. На втором Санкт-Петербург, а на третьем —  Сочи (10% и 6% спонтанных бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для спонтанных поездок в мае:

  1. Москва, Московская область ― 3928 р. /2 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3838 р. / 2 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 2396 р. / 3 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3916 р. / 2 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 5005 р. / 2 ночи
  6. Ялта, Крым ― 4685 р. / 2 ночи
  7. Геленджик, Краснодарский край ― 3964 р. / 2 ночи
  8. Анапа, Краснодарский край ― 3288 р. / 3 ночи
  9. Волгоград, Волгоградская область ― 4900 р. / 2 ночи
  10. Симферополь, Крым ―3410 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

