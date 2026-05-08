Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Ялта и Судак — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в мае
Новости Республики

Ялта и Судак — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 10:58 08.05.2026

Май приносит нам тепло, солнце и путешествия — все самое лучшее в жизни.  И какое удовольствие — разделить эти дары с друзьями. Популярность отдыха компаниями растет с каждым годом — это сокращает расходы, зато увеличивает количество замечательных впечатлений от поездки. Куда же в мае чаще всего едут компаниями?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для отдыха компаниями в мае 2026 года. На первом месте оказался Санкт-Петербург  с 11%  бронирований компаниями. Второе место делят Казань и Сочи, собравшие по 6% бронирований. На третьем месте Москва,  за которой 5% «компанейских» бронирований в мае.

Узнайте больше:  Крымские города - в десятке популярных направлений для отдыха в отелях в мае

Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в мае:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 6640 р. / 4 ночи*
  2. Казань, Татарстан ― 7927 р. /3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 5302 р. / 4 ночи
  4. Москва, Московская область ― 7479 р. /3 ночи
  5. Краснодар, Краснодарский край ― 4904 р. / 2 ночи
  6. Ялта, Крым ― 7061 р. / 4 ночи
  7. Кисловодск, Ставропольский край ― 5900 р. / 5 ночей
  8. Калининград, Калининградская область ― 5998 р. /4 ночи
  9. Геленджик, Краснодарский край― 5375 р. / 4 ночи
  10. Судак, Крым ― 4737 р. / 3 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

Просмотры: 5

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.