Ялта: инвентаризируют подпорные стены, требующие ремонта

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, проводится масштабная инвентаризация подпорных стен, требующих ремонта. На сегодняшний день составлен список из 30 стен, на ремонт которых по предварительным подсчетам потребуется более 800 млн. рублей.

На ряде объектах, которые требуют внимания в первую очередь, уже провели обследование совместно со специализированной компанией. К примеру, в Пионерском парке, где стена обрушилась после ливней. На ее восстановление необходимо около 100 млн. рублей. Таких средств у муниципалитета нет — обратились в Республику, в Министерство жилищной политики и Госстройнадзора с просьбой включить в программу по линии ЧС, — рассказала Янина Павленко.

Список стен можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Ялтинцы могут дополнить его, обратившись в Департамент по вопросам ЖКХ администрации Ялты по адресу ул. Дзержинского, 4, тел. +7 (3654) 23-40-84, электронная почта dgkh@yalta.rk.gov.ru

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта