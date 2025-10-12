Ялта: IX Международный кинофестиваль «Евразийский мост» объявил победителей

IX Международный кинофестиваль «Евразийский мост», проходивший с 6 по 10 октября в Ялте, подвел итоги. Победителем конкурса игрового кино стала лента из Черногории «Оплот стойкости». Лучшей в конкурсе документального кино была признана иранская картина «Потерянный сезон».

В конкурсной программе фестиваля было представлено 9 игровых и 7 документальных фильмов. Всего за 5 дней зрителям показали более 30 картин из 14 стран. Помимо конкурса, в рамках фестиваля прошли спецпоказы фильмов из разных стран и ретроспектива, посвященная 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова, который создал в Ялте одни из самых знаковых произведений.

Ведущей церемонии закрытия стала лектор–искусствовед Екатерина Русакова. Она отметила, что «Евразийский мост» является настоящим праздником киноискусства, объединившим на одной площадке мастеров и дебютантов, признанных звезд и новых талантов со всего мира, и выразила благодарность гостям, членам жюри, участникам, партнерам и зрителям, чья поддержка и любовь вдохновляют на новые свершения. Перед гостями и участниками фестиваля также выступила солистка, заслуженная артистка Республики Крым Марина Герман.

В составе жюри игрового конкурса были известный российский киновед, историк кино Сергей Лаврентьев, ведущий молодой кинорежиссер Кыргызстана Дастан Жапар Рыскелди, председателем жюри выступил итальянский актер, режиссер, сценарист, продюсер Фабио Масса.

Приз за лучший фильм конкурса игрового кино получила лента «Оплот стойкости», режиссер Никола Вукчевич (Черногория). Это история о мальчике-христианине, потерявшем семью во время Второй мировой войны в Югославии и нашедшем убежище в доме у мусульманина, которому предстоит сделать трудный выбор между безопасностью своей семьи и верностью своим принципам.

Приз за лучшую режиссерскую работу был присужден Михаилу Кулунакову за фильм «Волки» (Россия), рассказывающий о двух семьях конца XIX века, через отношения которых раскрываются характеры людей, уклад и культура алтайского народа.

Специальный приз жюри получила иранская лента «Глаза востока», режиссер Эбрахим Амини. Это история о девочке-подростке, которая мечтает поехать в Сеул на конкурс ради встречи с K-pop кумиром, несмотря на категорическое сопротивление матери.

Специального упоминания жюри были удостоены Светлана Крючкова и Александр Адабашьян за роли в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки» о двух пожилых петербургских интеллигентах режиссера Андрея Зайцева.

Конкурс документального кино оценивали сценарист, режиссер, продюсер и поэт Стивен Ли Мраович (Франция — Сербия), выступивший председателем жюри, а также режиссер, сценарист из Калькутты Балака Гош и российский продюсер, сценарист, один из создателей фильма «Огненный лис» Анна Шпиленок.

Приз «Лучший фильм конкурса документального кино» получила иранская лента «Потерянный сезон» режиссера Мехди Ганавати, рассказывающая о девочке-подростке, живущей в засушливой деревне на границе с Афганистаном, где природные катаклизмы ставят под угрозу ее мечты о поступлении в университет.

Специального упоминания жюри была удостоена лента «Невероятная золотодобывающая машина» Альфредо Пуральи де ла Пласа (Чили — Нидерланды) о шестидесятилетнем золотоискателе и его сыне, который создает машину, чтобы обеспечить семье лучшее будущее.

Диплом жюри получила китайская лента «Тетушка Ху и ее райский сад» режиссера Пань Чжици, следившего около 10 лет за жизнью женщины из Чунцина, которая превратила собранный хлам в райский сад, пока ее сын пребывал в депрессии, а дом угрожали снести.

Призом Министерства культуры Республики Крым были награждены документальный фильм «Лексо» режиссера Олеси Фокиной и художественная лента «Волки» Михаила Кулунакова.

Призы зрительских симпатий получили мелодрама «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева и документальная лента «Наставник Царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса» Анны Чернаковой о судьбе учителя английского великих княжон и цесаревича Алексея, чья жизнь кардинально изменилась после расстрела царской семьи в 1918 году.

В завершение церемонии заместитель министра культуры Республики Крым Андрей Терещенко и член отборочной комиссии фестиваля Нина Кочеляева отметили, что кино – это действительно мост, который позволяет перешагнуть через границы, через языковые барьеры, через культурные различия.

Это возможность увидеть мир глазами другого человека, почувствовать его радость и его боль, искусство кино способно объединять людей, строить взаимопонимание и делать мир лучше. И, несмотря на то, что церемония подходит к концу, киноискусство продолжает жить, строить мосты между сердцами и культурами, — подчеркнула Нина Кочеляева.

Затем они объявили IX Международный кинофестиваль «Евразийский мост» закрытым.

СПРАВКА: Фестиваль «Евразийский мост» проходит с 2016 года. В 2014 году на презентации картины «Солнечный удар» Никита Михалков предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым.

источник: пресс-служба кинофестиваля «Евразийский мост»

