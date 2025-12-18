Прямо сейчас:
Ялта: какие строительные объекты есть на территории региона

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:47 18.12.2025

Вместе с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захаром Щегленко глава администрации Ялты Янина Павленко осмотрела два объекта, которые благоустраиваются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Парк в Гурзуфе в районе улицы Приветной официально откроется уже в январе. Здесь завершается обустройство центральной аллеи, установлены малые архитектурные формы. Осталось сделать финишное покрытие крошкой и также смонтировать освещение и систему видеонаблюдения.

Напомню, парк получился, в первую очередь, благодаря инициативе гурзуфцев. Здесь была масса сложностей из-за больших уклонов и разнообразия деревьев. Поэтому ушли в корректировку проекта, но получили, на мой взгляд, потрясающее решение с сохранением зелёных насаждений. Ждём открытия, — отмечает глава администрации Ялты.

В Городском саду по объективным причинам продлеваются сроки работ.

В радиусе благоустройства театр им.Чехова и концертный зал «Юбилейный», к которым необходим был проход, особенно в курортный сезон. Перед подрядчиком стояла задача скорректировать график так, чтобы обеспечить его. Тем не менее, процент готовности 92, — говорит Янина Павленко.

Там завершена укладка плитки, на финише установка малых архитектурных форм, ведётся монтаж арки-входной группы со стороны набережной. Завершается асфальтирование въезда со стороны улицы Чехова, установка опор освещения и камер видеонаблюдения.

Кроме того, Янина Павленко осмотрела помещение на ул. Дзержинского, 4, в которое переедет отдел по работе с ликвидированными учреждениями управления по архивным делам.

В помещении за внебюджетные средства проведён качественный ремонт, уже установлены стеллажи. Осталось смонтировать систему газового пожаротушения и оборудовать помещения для сотрудников.

Всего в фонде отдела практически 38 000 единиц хранения, а ежегодно выдается порядка 3500 справок. Объем колоссальный, поэтому условия должны быть на высшем уровне. Планируем, переезд до конца декабря. Сейчас отдел расположен на ул. Халтурина, 5 Б. Это помещение также пустовать не будет, — заключила глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

