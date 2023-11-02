Ялта может стать городом-побратимом стамбульского муниципалитета Бейликдюзю. МИД Украины в ярости

Ялта готовится к сотрудничеству и побратимству с одним из самых красивых и уютных муниципальных районов Стамбула – Бейликдюзю. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко. По ее словам, визит крымской делегации в Турцию связан с определением сфер и направлений деятельности, после чего будет подписано соглашение.

Муниципалитет расположен в европейской части Стамбула, население — около 450 тыс. человек. Район утопает в зелени: деревья посажены на равном расстоянии друг от друга, что превращает Бейликдюзю в музей под открытым небом. Настоящее украшение района — парк «Яшам Вадиси» (Долина жизни), один из трех самых красивых и крупных в Стамбуле (площадь — 1,2 млн квадратов). Был открыт по инициативе мэра района Мехмета Мурата Чалыка — он лично провел здесь экскурсию для ялтинской делегации. Встретились также с Председателем местной торгово-промышленной Палаты Искендером Дурич – в Бейликдюзю расположен крупный торговый порт и промышленная зона, есть заинтересованность в сотрудничестве с Ялтой, — рассказала (и показала фото) Янина Павленко.

Она поблагодарила гостеприимные города Турции за прием. Ялта, по ее заверению, всегда открыта к сотрудничеству и укреплению связей.

Это сообщение вызвало бурную реакцию МИД Украины.

Получили информацию о визите представителей Ялты в Турцию. Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей, — заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Особую обеспокоенность у Киева, по его словам, вызвало именно обсуждение возможности установить «побратимские отношения» между Ялтой и муниципальным районом Стамбула Бейликдюзю.

Украинское министерство потребовало от турецких властей «воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма, в частности путем контактов с местной российской администрацией».