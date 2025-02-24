Ялта — на пике сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом

В кабинет инфекционных заболеваний в первой поликлинике, работа которого дополнительно организована в субботу и воскресенье с восьми утра до восьми вечера, на выходных обратилось 100 человек, в том числе в кабинет неотложной помощи в детской поликлиники — 65 детей. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, в минувшие выходные в полную смену работали выездные мобильные медицинские бригады, которые осуществляли выезды на дом. За субботу и воскресенье было выполнено 66 выездов, 39 — к детям. Мы выводим на прием температурящих больных второго терапевта. Нужно учитывать тот факт, что вместе с ялтинцами болеют и наши медики, и как только они выходят на работу, мы стараемся организовать работу так, чтобы пациенты максимально быстро получали необходимую помощь, — рассказывает главный врач ЯММЦ ФМБА России Туйаара Санникова.

На пике своих возможностей работает и инфекционная больница ЯММЦ ФМБА России. Главный врач учреждения и заместитель главврача по клинико-экспертной работе регулярно проверяют качество оказания медицинской помощи, посещают инфекционную больницу, кабинеты КИЗ, контролируют работу неотложной медицинской помощи.

Специалисты прогнозируют, что пик сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом продлится еще как минимум неделю. Чаще всего пациенты жалуются на высокую температуру, сухой кашель, заложенность носа, боли в горле. Медики призывают не игнорировать этим симптомы и вовремя обращаться за медицинской помощью. Обращаем ваше внимание, что во вторую половину дня посетителей кабинета инфекционных заболеваний становится меньше, и в это время можно попасть к докторам с минимальным периодом ожидания.

источник: пресс-служба администрации Ялты