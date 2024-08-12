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Ялта отметила свой День рождения. Как это было

Ялта отметила свой День рождения. Как это было

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 21:08 12.08.2024

В рамках празднования Дня города в Ялте состоялся ряд мероприятий различной направленности.

По сложившейся традиции утром в День города жителей и гостей на автовокзале встречал и провожал духовой оркестр «Ялта», а сотрудники подведомственного управлению культуры Ресурсного центра вручали путникам тематические брошюры.

Также традиционно в День города муниципальные музеи распахнули двери для всех желающих. Особой популярностью у любителей истории пользовались основная экспозиция в здании на улице Пушкинской, а также «Культура Ялты XIX-первой четверти XX вв.», расположенная на улице Екатерининской 8А.    Сотрудников музеев особенно порадовало, что историей Ялты активно интересуется подрастающее поколение. Всего по предварительным подсчётам, в этот день муниципальные музеи Ялты посетили свыше пятисот человек.

Яркий и красочный праздник для детей при поддержке управления культуры Ресурсного центра был организован и в музее «Поляна сказок». Маленьким гостям клоуны-озорники раздавали не только «Вредные советы», но и сладости, а Баба Яга пыталась запутать всех своими загадками. Также в программе было Шоу мыльных пузырей, мастер-классы по рисованию и аквагрим.

Ещё одно яркое мероприятие для детей и взрослых состоялось на Васильевском озере. Силами Городского подростково-молодёжного центра, ТОС «Васильевка», ялтинского отделения ДОСААФ и предпринимателей там прошёл «Семейный пикник», который включал военно-тактическую командную игру «лазертаг», концерты, дискотеку, мастер-классы по лепке из глины, изготовление сувениров, магнитов и открыток, роспись шоперов, шоу мыльных пузырей, научное шоу, квест «7 чудес Ялты», поездки на лошадях и джипе, а также красочное световое шоу «Огни Ялты» и многое другое.

Вечером на набережной все желающие могли присоединиться к танцевальному марафону — традиционный концерт-бал духового оркестра «Ялта» и клуб исторического танца «Феерия» быстро завоевали интерес ялтинцев и гостей курорта.

А в районе «квадратного фонтана» жители и гости курорта могли встретиться и сфотографироваться с героями произведений Антона Павловича Чехова и с прекрасными девушками на ходулях, в том числе советник директора 12-й школы Валерия Гринь исполняла различные произведения на скрипке. Необычное представление при поддержке управления культуры Ресурсного центра и Ученического самоуправления г. Ялта показали юные актёры из театральной студии МБОУ «ЯСШ №12» «Сам себе режиссер», под руководством талантливого педагога Светланы Васильцовой. Весной этого года ребята успешно выступали в составе команды Ялты на стенде Республики Крым   Международной выставки-форуме «Россия» на ВДНХ.

Также в День города жителей и гостей Ялты радовали своим творчеством различные уличные музыканты.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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