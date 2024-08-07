Ялта отметит День города. Программа мероприятий

9 августа с 12-30 праздничная атмосфера будет царить на площади Советской — жителей и гостей города ждут музыкальная программа «Ялтинский КиноТеатр» и программа Ялтинского театра духовой музыки и народного клуба исторического танца «Феерия»-«Любимый город».

В 15-00 состоится торжественная церемония открытия Доски почета и награждение коллективов организаций и учреждений, а также граждан, внесших значительный вклад в развитие Ялты.

В 16-00 всех ждут на стадионе «Авангард», где пройдет совместная тренировка и показательные выступления отделения бокса. А в 18-00 игра по флорболу (хоккей с мячом на земле).

В День города, 10 августа, праздник начнется по-спортивному с товарищеского турнира по регби в 08-00 на стадионе «Авангард». С 10-00 до 17-00 на «Поляне сказок» состоится день открытых дверей — праздничная программа «Счастливое детство». С 10-00 до 11-00 на автовокзале, всех прибывающих в Ялту, будет встречать духовой оркестр. С 11-00 до 17-30 состоится музыкальный театрализованный праздник на пл. Советской.

С 11-00 до 18-00 будут бесплатно работать экспозиции Ялтинского историко-литературного музея (ул. Пушкинская,5, ул. Екатерининская, 8, ул. Красноармейская, 5). В 15-00 в сквере им.Марии Павловны Чеховой на ул. Фурмана, 4 состоится игровая детская программа «Ялта глазами детей».

С 17-00 до 21-00 на Васильевском озере пройдет семейный пикник «7 чудес Ялты». В программе пикника на трех локациях, которые будут располагаться около разных беседок вокруг озера, запланированы концерт народного хора, концерт с участием официального тенора кубка Кремля «Гордость России» Александра Шахова, хороводные забавы, дискотека, световое шоу «Огни Ялты», мастер-классы по лепке из глины и изготовлению сувениров из ракушек, роспись шоперов, изготовление магнитов и открыток, шоу мыльных пузырей и научное шоу, театрализованная детская игровая программа, лазертаг, квест «7 чудес Ялты». А также всех приглашают на рыбалку, арбузное угощение, поездки на лошадях и джипе.

На Набережной города в районе памятника Ленину и квадратного фонтана с 18-00 до 19-00 состоится праздничная программа Ялтинского театра духовой музыки и народного клуба исторического танца «Феерия» — «Любимый город» и шоу ходулистов.

План мероприятий

9 августа (пятница)

12-30 Театрализованное праздничное мероприятие на площади Советской

— Музыкальная программа Ялтинский КиноТеатр

— Праздничная программа Ялтинского театра духовой музыки и народного клуба исторического танца «Феерия»-«Любимый город»

15-00 Торжественная церемония открытия доски почета и награждения коллективов организаций и учреждений, а также граждан, внесших значительный вклад в развитие городского округа Ялта (пл. Советская, 1)

16-00 Совместная тренировка и показательные выступления отделения бокса

(стадион «Авангард»)

18-00 Игра по флорболу (хоккей с мячом на земле (стадион «Авангард»)

10 августа (суббота)

8-00 -10-30 Товарищеский турнир по регби (стадион «Авангард»)

10-00 — 17-00 Праздничная программа «Счастливое детство» — День открытых дверей на «Поляне сказок»

10-00 — 11-00 «Добро пожаловать в Ялту!» концерт духового оркестра на автовокзале Ялты

11-00-16-30 Музыкальная атмосфера (пл. Советская)

16-30-17-30 Музыкальная программа Ялтинский КиноТеатр (пл. Советская)

11-0 –18-00 «Прекрасные музеи Ялты» — День открытых дверей в МБУК «Ялтинский историко-литературный музей» (ул. Пушкинская,5, ул. Екатерининская, 8, ул. Красноармейская, 5)

15-00 Игровая детская программа «Ялта глазами детей» (ул. Фурмана, 4, парк)

17-00 Семейный пикник «7 чудес Ялты» на Васильевском озере:

— Локация № 1

17-00 Концерт народного хора

18-00 Хороводные забавы

19-00 Концерт с участием официального тенора кубка Кремля «Гордость России» Александра Шахова

20-00 Дискотека

21-00 световое шоу «Огни Ялты»

— Локация № 2

16-00 Мастер классы по лепке из глины, изготовлению сувениров из ракушек

17-00 Мастер – классы «С любовью из Ялты!» (роспись шоперов, изготовление магнитов и открыток)

— Локация № 3 (детская)

17-00 Шоу мыльных пузырей

17-30 Научное шоу

18-00 Театрализованная игровая программа

18-00 Лазертаг

18-00 Квест «7 чудес Ялты»

В течение всего праздника рыбалка, арбузное угощение, поездки на лошадях и джипе

18-00-19-00 Праздничная программа Ялтинского театра духовой музыки и народного клуба исторического танца «Феерия»- «Любимый город» (Набережная, район памятника Ленину и квадратного фонтана)

18-00-19-00 Шоу ходулистов (Набережная, район квадратного фонтана).

Ознакомиться с полным планом мероприятий, в том числе которые пройдут в территориальных органах и учреждениях, можно по ссылке https://yalta.rk.gov.ru/documents/0f8a74ed-af7f-44a5-8fae-9440d12503ea

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта