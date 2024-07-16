Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта отправила на фронт очередную партию маскировочных сетей
актуально в республике
Ялта отправила на фронт очередную партию маскировочных сетей
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ялта отправила на фронт очередную партию маскировочных сетей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:06 16.07.2024

Маскировочные сети нестандартные – большие по размеру, соответствуют индивидуальным запросам военных. Как проинформировала глава администрации Ялты Янина Павленко, это общая работа организации «Авангард», которая осуществляет деятельность под эгидой Ассоциации ветеранов боевых действий внутренних войск и ОВД России, при финансовой поддержке Объединения по защите прав малого бизнеса Ялты.

С начала года сплетено и передано более 25 тысяч квадратных метров сетей. Вместе с ними на фронт отправлено более 2000 нашлемников и столько же окопных свечей. Летом свечи не делают, зато приступили к изготовлению маскировочных костюмов. Друзья! Это только одна из многих команд, которые работают в регионе над созданием сетей. Продолжу о них рассказывать! Благодарю каждого, кто вносит вклад и приближает нашу Победу, — отмечает глава администрации.

Собираются мастера на Дзержинского, 8, в городской бане, школе №9 и на Блюхера, 40. Конечно, здесь рады помощникам – необходимы и рабочие руки, и финансовая поддержка. Телефон для связи +7 978 293-02-14 (Дмитрий Колесников).

Узнайте больше:  Крым - регион-лидер на выставке-форуме "Россия"

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.