Ялта отправила на фронт очередную партию маскировочных сетей

Собираются мастера на Дзержинского, 8, в городской бане, школе №9 и на Блюхера, 40. Конечно, здесь рады помощникам – необходимы и рабочие руки, и финансовая поддержка. Телефон для связи +7 978 293-02-14 (Дмитрий Колесников).

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта