Ялта отправила на фронт очередную партию маскировочных сетей

Маскировочные сети нестандартные – большие по размеру, соответствуют индивидуальным запросам военных. Как проинформировала глава администрации Ялты Янина Павленко, это общая работа организации «Авангард», которая осуществляет деятельность под эгидой Ассоциации ветеранов боевых действий внутренних войск и ОВД России, при финансовой поддержке Объединения по защите прав малого бизнеса Ялты.
С начала года сплетено и передано более 25 тысяч квадратных метров сетей. Вместе с ними на фронт отправлено более 2000 нашлемников и столько же окопных свечей. Летом свечи не делают, зато приступили к изготовлению маскировочных костюмов. Друзья! Это только одна из многих команд, которые работают в регионе над созданием сетей. Продолжу о них рассказывать! Благодарю каждого, кто вносит вклад и приближает нашу Победу, — отмечает глава администрации.
Собираются мастера на Дзержинского, 8, в городской бане, школе №9 и на Блюхера, 40. Конечно, здесь рады помощникам – необходимы и рабочие руки, и финансовая поддержка. Телефон для связи +7 978 293-02-14 (Дмитрий Колесников).
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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