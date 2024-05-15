Ялта — победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России 2024»

Среди 7 образовательных организаций Республики Крым лучшим признан ялтинский детский сад №24 «Дружба».
И вновь Ялта побеждает в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России 2024». Четвертый год подряд. В этот раз лучшим инклюзивным дошкольным учреждением признан детсад № 24 «Дружба» во главе с Еленой Григорьевной Скокиной, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Она также уточнила, что свою практику работы на конкурсе представили старший воспитатель Татьяна Швец и воспитатель комбинированной группы Надежда Астраханцева.
Конкурс проводился дистанционно, соперниками ялтинцев стали 7 образовательных организаций со всего Крыма.
Сердечно поздравляю коллектив детсада и желаю ялтинцам удачи на Всероссийском этапе, который состоится осенью в Москве, — подытожила глава администрации Ялты.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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