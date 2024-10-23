В Севастополе стартовал проект «Школа молодого гуманитария»

Севастопольский государственный университет совместно с Крымской метрополией запустили проект «Школа молодого гуманитария». Проект направлен на гражданско-патриотическое воспитание, гуманитарное осмысление цивилизационных основ России, ее ценностей и мировоззренческих ориентиров через призму исторического и культурного наследия. Так, студенты из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей смогут не только посетить объекты культурного наследия и погрузиться в историю, но и обсудить волнующие их проблемы, а также найти совместные решения.

Проект «Школа молодого гуманитария» — это то, что необходимо сейчас, как никогда. В это сложное и непростое время, когда Запад пытается переписать историю, мы должны бороться за умы нашей молодежи. Чтобы у них было абсолютно верное понимание всего происходящего сейчас. А это невозможно без знания истории, без понимания и осмысления цивилизационных основ России, ее ценностей и мировозренческих ориентиров через призму исторического и культурного наследия. Мы уже говорили, что Новый Херсонес станет местом, где будут рождаться новые смыслы, те смыслы, которые будут делать нашу страну сильной и великой. И «Школа молодого гуманитария» еще один шаг на пути к этой цели, – сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В рамках проекта запланировано четыре просветительских смены с общим количеством участников, не менее 400 человек. Основными дискуссионными площадками, где студенты под руководством опытных экспертов делают первые шаги в сфере социального проектирования, стали СевГУ, детский центр «Корсунь» и музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес».

Для каждого образованного человека, для каждого студента важно знание истории, исторических фактов и культурного наследия, которые характеризуют становление России как государства. В свое время вхождение Крымского полуострова в состав Российской империи обозначило статус полуострова и проявило тот процесс взаимовлияния, который был запущен значительно раньше. И молодым людям необходимо понимать, как становление славянской письменности, крещение князя Владимира и другие ключевые события, непосредственно связанные с Крымом, оказали влияние на эволюцию гуманитарных направлений в развитии России, – подчеркнул ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Просветительский проект реализуют Севастопольский государственный университет совместно с Крымской митрополией при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

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