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Ялта: посетить поликлинику или вызвать врача на дом можно и в выходные

Ялта: посетить поликлинику или вызвать врача на дом можно и в выходные

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 16:40 08.03.2025

Во время сезонного подъема острых респираторных заболеваний сотрудники ЯММЦ ФМБА России продолжают работать в выходные дни – 8 и 9 марта приём температурящих больных осуществляется:

  • взрослых пациентов принимают в кабинете инфекционных заболеваний в поликлинике №1 (здание травмпункта, с торца) – время работы с 8:00 до 20:00
  • детей принимают в детской поликлинике (кабинет №101) – время работы с 8:00 до 18:00.

Вызовы врача на дом осуществляются с 08:00 до 14:00, работают 4 медицинские бригады.

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Вызвать врача на дом можно по телефонам: +7 (3654) 55-59-73, +7 (3654) 55-50-81 (контакт-центр ЯММЦ ФМБА России) или направить сообщение в Телеграм по номеру +7 978 591 89 19. Также на сайте ЯММЦ ФМБА России (http://yalta-fmba.ru/) можно заказать обратный звонок.

источник: пресс-служба администрации Ялты

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