Ялта: пострадавшие от непогоды могут обратиться в Администрацию города

Граждане, пострадавшие в результате неблагоприятных погодных условий, могут обратиться в Администрацию города Ялта с обращением в устной или письменной форме:
— по телефонам 20-57-70, 20-57-73, +7(978)538-86-30
— на электронную почту: pisma@yalta.rk.gov.ru
— принести обращение лично
График приема с 9-00 до 18-00 (без перерыва на обед) по адресу: г. Ялта, площадь Советская,1, Администрация города Ялта.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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