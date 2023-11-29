Ялта: пункты сбора гуманитарной помощи и список необходимого

В Ялте действуют несколько пунктов сбора гуманитарной помощи.
Пункты сбора помощи для участников СВО:
— Администрация города Ялта: пл. Советская, 1. (+7 978 801 5020, Александр).
— Местная общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: г Ялта, ул. Боткинская, 13А, тел. +7978 981 81 00, +7978 981 81 01 (время работы – в будние дни, с 10.00 до 15.00).
Территориальные органы (время работы – в будние дни, с 9:00 до 18:00):
— Алупкинский территориальный орган: ул. Красногвардейская, д. 32.
— Гурзуфский территориальный орган: ул. Подвойского, д.9 (1 этаж).
— Массандровский территориальный орган: ул. Стахановская, д. 21.
— Ливадийский территориальный орган: ул. Батурина, 8, каб. №№ 2,3.
— Кореизский территориальный орган: ул. Севастопольское шоссе, 27.
— Гаспринский территориальный орган: ул. Н. Тамарлы, 6/24.
— Симеизский территориальный орган: ул. Звездная, 2.
— Форосский территориальный орган: ул. Космонавтов, 4.
Пункты сборов для вынужденных переселенцев, жителей освобождённых территорий и участников СВО:
— Городской подростково-молодёжный центр, ул. Крупская, 48-в. (Добровольческий штаб волонтёров «МыВместе»). Здесь же находится центр пошива белья для наших мужчин на передовой (ждём волонтёров, телефон для связи + 7 978 043-56-20).
— Штаб волонтёров «Мы вместе» Ялта, ул. Кирова, 10.
Список необходимого нашим Защитникам на передовой:
Медикаменты:
- Противоожоговые
- Антигистаминные
- Кровоостанавливающие препараты
- Средства от диареи
- Антибиотики таблетированные и ампульные
- Обезболивающие
- Гемостатики
- Оклюзионные
- Повязки
- Тактические ножницы
- Жгуты Эсмарха
- Перевязочные ИПП
- Витамин С (шипучка)
- Бинт стерильный
- Капли назальные противоаллергические
- Жгут/Турникет
- ППИ/Бандаж
- Перчатки смотровые стерильные
- Хлоргексидин
- Пластырь рулонный
- Мазь от ожогов
Продукты питания:
- Кофе (стики)
- Чай пакетированный
- Супы, каши, лапша быстрого приготовления
- Сладости (печенье, вафли, конфеты)
- Энергетики питьевые, витаминные комплексы
- Соусы (не стекло)
- Орехи, сухофрукты
- Консервы
Одежда:
- Тёплые балаклавы
- Флисовые шапки
- Тёплые перчатки
- Трусы
- Майки
- Тактическая обувь (кроссовки, полуботинки р.46-56)
- Тактические перчатки (L, M, XL)
- Дождевики индивидуальные
Средства гигиены:
- Стиральный порошок
- Зубная паста
- Шампуни
- Влажные салфетки
- Военные свитера
Специальное оборудование:
- Приборы ночного видения портативные
- Дальномеры портативные
- Тактические очки
- Индивидуальные зарядные устройства (power bank)
- Тактические ручные часы
- Термоса индивидуальные
- Термокружки
- Наколенники и налокотники
- Спальники/Карематы
Техника и инструменты
- Запчасти автомобилей Нива и УАЗ (информация по тел. +79788596666)
- Баллоны газовые туристические (например, «Следопыт»)
- Масло оружейное щелочное/нейтральное
- Генераторы (бензиновые, дизельные от 1kw)
- Портативные газовые плиты
- Бензопилы (возможно б/у)
- Бронепровода и свечи на Газель
- Фонарики налобные с зарядкой usb
- Фонарики налобные с красным светом
- Зарядные устройства (power bank) 10000, 20000, 30000
- Батарейки (ААА)
- Зарядные устройства к power bank ААА
- Сверла на дрель: по дереву, по железу, по бетону (любого деаметра)
- Растворители 647,646
- Краска в баллончиках (зеленая)
- Веревка 5 мм
- Лопаты штыковые, совковые
- Гвозди
- Кирки
Список необходимого для нужд вынужденных переселенцев и освобождённых территорий:
Продукты питания:
- Крупы
- Макаронные изделия
- Молоко длительного срока хранения
- Молоко сгущённое
- Растительное масло
- Чай в пачках, кофе, какао-порошок
- Сахар
- Мясные и рыбные консервы
- Горошек, кукуруза или овощные консервы
- Печенье, пряники, конфеты
- Горох, фасоль
- Сода пищевая
- Мука
- Сок для детей, детское пюре, каша детская до года
- Хлебцы для диабетиков
Средства гигиены и хозтовары
- Мыло туалетное, хозяйственное, детское
- Порошок стиральный
- Спички
- Туалетная бумага
- Детские и взрослые подгузники
- Шампунь для детей и взрослых
- Влажные салфетки для детей
- Влажные салфетке (большие)
- Зубная паста (детская и взрослая)
- Прокладки женские
- Пакеты большого объёма
- Зубные щётки
- Бумажные полотенца
- Одноразовые тарелки глубокие, мелкие
- Одноразовые стаканы
- Миски пластиковые 3л и 5л
- Веники
- Мусорные ведра, баки
- Мешки мусорные большие
- Пакеты фасовочные (маечка)
Одежда и обувь
- Одежда по сезону (мужская, женская, детская)
- Обувь по сезону (мужская, женская, детская)
Вещи для детей-сирот, находящихся на обучении на освобождённых территориях:
- Футбольные мячи
- Обувь для футбола (р. 42-43, 45)
- Капы, перчатки, спец.бинты спортивные для занятий боксом
- Спортивные костюмы (мужские и женские)
- Спортивные сумки через плечо
- Кухонные принадлежности, фартуки поварские
- Женская одежда
- Электроды
- Канцтовары
- Книги по психологии
- Средства гигиены
- Косметика
- Нижнее бельё (Новое)
- Детские игрушки
- Коляски, велосипеды, самокаты
источник: пресс-служба администрации Ялты
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